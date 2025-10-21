Sucesos

Encuentran cuerpo de un abuelito con signos de extrema violencia en Aragua

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
ARAGUA: Profesor de 56 años estaba en un «encuentro íntimo» y murió en plena habitación de hotel

Los vecinos del municipio Libertad, en el estado Aragua, están conmocionados por el brutal asesinato de un hombre de 68 años, identificado Ramón Alirio Sandio Mora, cuyo cuerpo fue encontrado este fin de semana.

Contents

Los hechos se dieron en la calle Monagas de la comunidad Las Vegas. Mientras vecinos transitaban por la zona, divisaron el cuerpo de Sandio en el interior de su vivienda con claros signos de violencia y alertaron a las autoridades.

Leer Más

Se pusieron nerviosas cuando iban en un autobús y policía descubrió que llevaban droga en los genitales
Terror en Puerto Ordaz: Intentaron secuestrar a una enfermera y todo apunta a venganza
MIRANDA: Eran sus amigos de la infancia y lo engañaron para robarlo, al final lo mataron y enterraron el cuerpo pero los descubrieron

De acuerdo al medio regional Notitarde, los victimarios le amputaron a Sandio ambas manos, un pie y el órgano reproductor. Asimismo, el sexagenario tenía graves lesiones en la cabeza, indicando un golpe con un objeto contundente.

Funcionarios de seguridad llegaron a la escena del crimen y resguardaron el cadáver. Luego una Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas en el lugar.

CASO DE SANDIO

Reportes extraoficiales indican que las autoridades recuperaron diversas evidencias, como huellas e indicios del delito. Después trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones. Tomando en cuenta la extrema violencia con la que actuaron los asesinos, los detectives sospechan que el crimen podría estar motivado con una venganza o un ajuste de cuentas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN TRUJILLO: ABUELITA FUE ACRIBILLADA EN SU CASA DURANTE INTENTO DE ROBO, DOS HOMBRES FUERON DETENIDOS

Horror en Anzoátegui: Un abogado acribilló a su esposa y luego se quitó la vida
El Cicpc avanza en las investigaciones del crimen. Foto: Archivo

De acuerdo a su familia, Sandio vivía desde hace 15 años en la zona y trabajaba en el Mercado Mayorista. «Nunca tuvo problemas con la justicia; siempre traía bolsas de comida y frutas para regalar a los vecinos de escasos recursos económicos», indicaron.

La familia asegura que los criminales «pensaban que (Sandio) se estaba acostando con algunas mujeres del barrio». Por tanto, creen que el móvil del crimen fueron los «celos».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Tuviste un sueño sexual? La ciencia reveló algunas claves para entenderlo
Tendencias
VIRAL: Descalzo y en plena inundación, así un repartidor completó su ruta para entregar un paquete
EEUU
La propuesta sobre la venta de petróleo venezolano para enfrentar la devaluación
Venezuela