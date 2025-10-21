Encuentran cuerpo de un abuelito con signos de extrema violencia en Aragua

Los vecinos del municipio Libertad, en el estado Aragua, están conmocionados por el brutal asesinato de un hombre de 68 años, identificado Ramón Alirio Sandio Mora, cuyo cuerpo fue encontrado este fin de semana.

Los hechos se dieron en la calle Monagas de la comunidad Las Vegas. Mientras vecinos transitaban por la zona, divisaron el cuerpo de Sandio en el interior de su vivienda con claros signos de violencia y alertaron a las autoridades.

De acuerdo al medio regional Notitarde, los victimarios le amputaron a Sandio ambas manos, un pie y el órgano reproductor. Asimismo, el sexagenario tenía graves lesiones en la cabeza, indicando un golpe con un objeto contundente.

Funcionarios de seguridad llegaron a la escena del crimen y resguardaron el cadáver. Luego una Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las pesquisas en el lugar.

Reportes extraoficiales indican que las autoridades recuperaron diversas evidencias, como huellas e indicios del delito. Después trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones. Tomando en cuenta la extrema violencia con la que actuaron los asesinos, los detectives sospechan que el crimen podría estar motivado con una venganza o un ajuste de cuentas.

De acuerdo a su familia, Sandio vivía desde hace 15 años en la zona y trabajaba en el Mercado Mayorista. «Nunca tuvo problemas con la justicia; siempre traía bolsas de comida y frutas para regalar a los vecinos de escasos recursos económicos», indicaron.

La familia asegura que los criminales «pensaban que (Sandio) se estaba acostando con algunas mujeres del barrio». Por tanto, creen que el móvil del crimen fueron los «celos».