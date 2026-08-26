Encontraron cuerpo del niño que cayó por una alcantarilla en las inmediaciones del Monumental con su mamá, apareció en Higuerote

Luego de varios días de búsqueda, este miércoles localizaron el cuerpo sin vida del niño Keiber Quintero quien permanecía desaparecido desde la noche del 22 de agosto, cuando lo arrastró la corriente y cayó por una alcantarilla en las inmediaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar durante las fuertes precipitaciones registradas en Caracas.

El agua llevó el cuerpo del menor hasta Higuerote donde finalmente lo encontró la familia, quien no precisó el lugar exacto, según detalló el reportero Román Camacho en sus redes sociales.

Cabe recordar que Keiber se trasladaba junto a su mamá, Keylin Quintero González, a bordo de una motocicleta por las inmediaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada cuando la moto derrapó y ambos terminaron cayendo al sistema de drenajes, y arrastrados por la fuerza del agua.

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El cuerpo de su madre apareció el domingo, 23 de agosto, en Santa Lucía, estado Miranda, a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho.

Durante las labores de búsqueda también encontraron en Higuerote a un hombre con un tatuaje en el brazo. No obstante, hasta ahora las autoridades no han logrado identificarlo.

Allegados indicaron que se podría tratar de Carlos Yoneiber Quintana, quien había caído al río Guaire a la altura de Los Chaguaramos.