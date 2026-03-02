EN ZULIA: Motín en calabozos de la PNB registrado durante un apagón dejó al menos a 19 reclusos heridos

Un motín registrado en los calabozos de la Comandancia General de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la urbanización La Coromoto del municipio San Francisco, en Maracaibo, dejó al menos a 19 reclusos heridos.

El hecho ocurrió este viernes 27 de febrero, durante un apagón registrado en la zona y resultó controlado en tiempo récord por docenas de funcionarios, de acuerdo a lo reseñado por medios locales.

Trascendió que la mayoría de los heridos presentaron lesiones leves y recibieron atención del personal médico del recinto policial, mientras que a dos que presentaron heridas de gravedad los llevaron al hospital General del Sur de la capital zuliana. Afortunadamente no se registraron decesos durante el suceso.

El medio Noticia Al Día señaló, de manera extraoficial, que la reyerta se produjo por diferencias entre los internos, lo que provocó un enfrentamiento con armas rudimentarias de fabricación casera, realizada por los reclusos. Durante la intervención de los funcionarios policiales para controlar el motín, también resultaron heridos varios oficiales.

Tras el control de la situación, los familiares de los reos se fueron congregando en las afueras del recinto policial, deseosos de obtener información de lo ocurrido. Varios funcionarios conversaron con ellos, asegurándoles que no hubo fallecidos durante la trifulca.

REOS TRASLADADOS A OTROS CENTROS DE RECLUSIÓN

Horas después, ante el presunto hacinamiento que existe en ese centro de coordinación policial, se pudo conocer que 24 reclusos fueron llevados al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, en la zona oeste de la capital zuliana, mientras que otros 27 fueron trasladados a la Penitenciaría de Coro, en Falcón.

A continuación la lista de los reos trasladados al Marite: Carlos Azael José Moreno, Luis Miguel Fernández, Jorson Atencio Moreno, Argenis Inciarte, Leonel Perozo, Michael Mosquera Colombo, Enderson Espina, John Isea Gavidia, Jorge Luis Olavarrieta, Ronald Thiel, Albert Estupiñado Rosas, Ricardo Granadillo, Jorge Enrique Castillo, Nerio Montero, Carlos Gómez Piña, Luis Denis Crespo, Franger Labarca Villalobos, Juan Morales, Pedro Hernández Petit, Daniel González López, Erick Vílchez y Wilmer Jesús Orozco.

Mientras que los privados de libertad llevados al estado Falcón son: Eudes Primera, Víctor Garcés, Anilo Salas, Ubaldo Ortega, Eduardo Acosta, Nerio Primera, Haskivich Osorio, Franklin Pérez Michael Mosquera, Carlos Velázquez Morales, José Villalobos Martínez, Ramón Basanta, Miguel Rondón Camacho, Alfredo Uzcátegui, Rafael González Pareja, Orlando Ramone González, Rafael García, Kanan Palmar, René Segundo García, Gabriel Mendoza Brito, Daniel Adolfo Pereira, Apolinar Antonio Pérez, Ronaldy Quintero, Jairo Gómez Rincón, Humberto Rangel García y Gregorio Arias.