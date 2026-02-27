Sucesos

Abuelo murió por el brutal impacto del caucho de una gandola en Maracaibo

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un hombre de 65 años, identificado como Eleazar Segundo Chacín Villasmil, murió al ser impactado por el caucho de una gandola en Maracaibo, en el estado Zulia, conmocionando a los habitantes de la ciudad.

Los hechos se dieron en la mañana del jueves en la Circunvalación 1 de la capital zuliana. De acuerdo al medio regional Noticia al Día, Chacín estaba circulando con una bicicleta por los alrededores del barrio Brisas del Sur, en la parroquia Manuel Dagnino.

Los testigos relataron que el caucho de una gandola se desprendió e impactó a Chacín. Como era de esperar, tras el fuerte golpe el sexagenario perdió el equilibrio y se desplomó en plena vía.

Transeúntes y otros conductores se acercaron para auxiliar a Chacín. Sin embargo, el hombre murió apenas minutos después del impacto por la gravedad de sus lesiones y la posterior caída.

INVESTIGAN CASO DE CHACÍN

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) se desplazaron hasta la escena para controlar la situación. A la vez que protegieron el cuerpo de Chacín, agilizaron el tráfico por la zona.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre el caso e hicieron pesquisas en el lugar. Se desconoce la razón por la que el caucho se desprendió de la gandola o si hay alguna sospecha sobre quién sería el responsable de la tragedia.

Chacín estaba de camino a su trabajo en la urbanización Sierra Maestra en el municipio San Francisco. El sexagenario, padre de dos hijos, se ganaba la vida reparando baterías de carros.

