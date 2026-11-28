Efectivos de la Policía del Municipio San Francisco (Polisur), en el estado Zulia, capturaron a un docente señalado de presuntamente acosar a una estudiante de 15 años a través de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, pero la madre de la menor pudo percatarse del hostigamiento al revisar el teléfono de su hija.

El detenido trabajaba como educador en la Escuela Básica Nacional Gonzalo Rincón Gutiérrez, plantel ubicado en la parroquia Domitila Flores de la entidad sureña, y el reporte policial no aclaró si la joven pertenece a este centro educativo.

La intervención policial se originó luego de que la madre de la adolescente acudiera ante las autoridades para formalizar la denuncia por las conductas inapropiadas en entornos digitales.

Tras recibir el reporte, una comisión del Servicio de Patrullaje Motorizado se activó de inmediato bajo los protocolos de resguardo para garantizar la integridad física y emocional de la joven, logrando ubicar y aprehender al sospechoso.

A LA ORDEN DE LA FISCALÍA

Una vez bajo custodia, el ciudadano quedó a disposición del Ministerio Público. Este organismo se encargará de llevar a cabo las averiguaciones de rigor y determinar las responsabilidades penales correspondientes, amparado en las leyes vigentes de protección a niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, los cuerpos de seguridad exhortaron a los padres, representantes y personal educativo a mantener una vigilancia activa sobre las interacciones virtuales de los menores de edad y a reportar cualquier irregularidad de manera temprana.