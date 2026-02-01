Sucesos

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
EN ZULIA: Detective del Cicpc discutió con un compañero frente a una licorería y todo terminó en tragedia
Foto: Cortesía Noticia al Día

Un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se mantiene en fuga, luego de acabar con la vida de uno de sus compañeros en el cuerpo policial tras una discusión que sostuvieron frente a una licorería ubicada en la zona norte de Maracaibo, estado Zulia.

El crimen ocurrió durante horas de la madrugada de este sábado 31 de enero, cuando la víctima identificada como, Rommel Matallana Morillo empezó a discutir con su compañero, quien responde al nombre de Víctor Luis Fuenmayor González, de 27 años de edad.

LEA TAMBIÉN: TRAGEDIA EN CARABOBO: MATÓ A SU HERMANO EN UNA RIÑA Y SU MADRE FALLECIÓ AL ENTERARSE

En medio del altercado, Fuenmayor sacó su arma de reglamento y disparo mortalmente contra Matallana, quien se desempeñaba como inspector en el cuerpo detectivesco, según lo reseñado por el medio Noticia al Minuto.

Luego de cometer el lamentable hecho, el victimario abandonó velozmente el lugar conduciendo un vehículo de color gris, marca Mazda, modelo 626, por lo que las autoridades mantienen búsqueda activa de Fuenmayor.

Ambos funcionarios compartían labores en la delegación municipal de Mara, lo que ha generado consternación e impacto entre sus compañeros de labores en la institución policial.

HALLAN CUERPO DE EXFUNCIONARIA DE LA PNB REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN YARACUY

Una exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificada como Wiliannys López, fue estrangulada y asfixiada hasta la muerte en la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy.

A López la reportaron como desaparecida el pasado jueves, 22 de enero. Luego de varios días de búsqueda, las autoridades localizaron en la tarde del martes el cuerpo en avanzado estado de descomposición en el sector El Corozo.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de López. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición impidió que los agentes teorizaran sobre la causa.

Especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) confirmaron este miércoles que a López la estrangularon y asfixiaron. Es decir, la autopsia determinó que se trató de un homicidio.

