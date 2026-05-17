EN ZULIA: Conductor perdió el control de su vehículo y cayó por un barranco, varias personas quedaron atrapadas

La comunidad que habita en los alrededores de la autopista Circunvalación 1, a la altura del puente Pomona, en el estado Zulia, vivió momentos de pánico. Un conductor que iba a alta velocidad perdió el control de su vehículo, se salió de la vía y cayó por un barranco.

El accidente ocurrió cerca de las 9:30 de la noche de este 16 de mayo. Según reportes de la prensa local, hubo alarma entre los habitantes del sector por lo aparatoso del siniestro.

La identidad del conductor aún no ha sido dada a conocer. Solo se sabe que, al perder el control de su carro, cayó al fondo de la cañada.

El brutal impacto aterrorizó a los vecinos de la zona, quienes llamaron a las autoridades de tránsito, las cuales comenzaron a trabajar de inmediato en el rescate.

Debido a las condiciones del terreno y a la gravedad del vuelco, el chofer quedó atrapado en el interior de la carrocería. Esto impidió en principio pudieran auxiliarlo.

Los funcionarios de Protección Civil tardaron horas en sacar al conductor del vehículo. Posteriormente, se supo que en el mismo había otras personas, pero se desconoce la identidad de los mismos.

Las autoridades todavía no informan acerca del estado de salud de los implicados en el accidente.

ACCIDENTES RECURRENTES

No es la primera vez que ocurre un accidente de tránsito en esta vía del estado Zulia, puesto que el puente suele ser un punto recurrente de siniestros viales debido al exceso de velocidad.

Por ejemplo, en febrero de 2025, el chofer de una perdió el control tras impactar gravemente a un peatón de 35 años que intentaba cruzar la autopista. El vehículo terminó estrellándose contra un árbol. El transeúnte sufrió la amputación de una mano y otras lesiones graves.

Mientras que, en junio del 2024, una gandola de carga pesada colisionó directamente contra la estructura superior del puente la Pomona. El impacto causó que el contenedor se desprendiera por completo y cayera en plena calzada. El vehículo bloqueó la vía por varias horas.