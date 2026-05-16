Sucesos

VIDEO: Estacionó su carro junto al primer viaducto de la Caracas-La Guaira y saltó al vacío, autoridades investigan su motivación

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
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Una persona se habría lanzado al vacío desde el primer viaducto de la autopista Caracas-La Guaira este sábado 16 de mayo, perdiendo la vida de manera instantánea.

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De acuerdo con el periodista Delmiro De Barrio, el informe de las primeras comisiones en llegar al lugar revela que esta persona estacionó su vehículo en la vía. Posteriormente, dejó todas sus pertenencias y luego saltó desde el viaducto.

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En ese sentido, comentó que a la escena acudieron comisiones mixtas para proceder al rescate del cuerpo y al inicio de las investigaciones de rigor. Así, se busca esclarecer qué habría llevado al desconocido a quitarse la vida.

Un video difundido en redes sociales mostró un vehículo Peugeot 206 color dorado estacionado en la vía de la Caracas-La Guaira.

UN CASO SIMILAR EN EL PRIMER VIADUCTO DE LA CARACAS-LA GUAIRA

El pasado mes de febrero, un hombre murió la mañana del 21 de ese mes al lanzarse desde el primer viaducto de la autopista Caracas-La Guaira.

Según versión de los testigos, el hombre estacionó su moto en la mitad del primer viaducto y se lanzó al vacío.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informó que realizaron las maniobras necesarias para la recuperación del cuerpo sin vida.

Destacó que el hecho ocurrió sentido La Guaira. Este hecho llevó a que se activaran a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Vale recordar que un mes antes, en enero, un hombre también murió tras caer desde este viaducto en la autopista Caracas-La Guaira.

«Ciudadano de 76 años de edad se lanzó al vacío quedando sin signos vitales. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron maniobras de patrón y búsqueda para localizar y rescatar el cadáver», indicó esa vez Pablo Antonio Palacios en sus redes.

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