EN ZULIA: Cometió actos lascivos contra dos menores de edad en plena calle y vecinos lo grabaron todo

Funcionaros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a Fran Luis Borjas Córdoba, de 18 años de edad, tras atender una denuncia comunitaria en la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas, por cometer actos lascivos.

Según el organismo policial, los vecinos del sector alertaron a los oficiales de la presencia del joven en la plaza Falcón, ubicada en la calle principal del sector Tierra Negra. Allí, presuntamente cometió actos indecorosos contra una menor de 14 años, en presencia de otra niña de 8 años que se encontraba en el lugar.

Al arribar al sitio, los funcionarios corroboraron la denuncia mediante evidencias en video aportadas por los vecinos. En las imágenes se observan los abordajes e interacciones de Borjas hacia la víctima.

Ante la flagrancia y el señalamiento de la comunidad, los efectivos procedieron al arresto preventivo de Borjas. Lo trasladaron a la sede del Centro de Coordinación Policial N.º 8 Col-Norte.

Por su parte, las dos menores están bajo resguardo por la comisión policial para garantizar su protección integral.

Se informó que las trasladaron a un centro asistencial para la evaluación médica de rigor. Posteriormente, las entregaron bajo acta a la custodia de su abuela, en coordinación con el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

El detenido quedó a la disposición de la Fiscalía 38 del Ministerio Público.