Estaba limpiando un terreno en Yaracuy y tras un insólito accidente murió desangrado, su nieto fue detenido

Los habitantes del municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy, están conmocionados por la muerte de un agricultor, identificado como Armando Rodríguez López, tras sufrir una severa hemorragia mientras trabajaba con su nieto.

Los hechos se dieron en la tarde del lunes, 20 de julio, en un fundo del Poblado 22. De acuerdo a medios regionales, Rodríguez estaba haciendo labores de limpieza con su nieto, un adolescente de 16 años, en un terreno.

El joven estaba usando una máquina desmalezadora, usada para cortar hierba alta y arbustos. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el adolescente perdió el control de la herramienta.

Las aspas de la máquina golpearon violentamente la pierna izquierda de Rodríguez. En cuestión de segundo, el señor sufrió una pérdida masiva de sangre.

RODRÍGUEZ MURIÓ CAMINO AL HOSPITAL

Testigos auxiliaron a Rodríguez de inmediato y lo trasladaron de emergencia hasta el ambulatorio del poblado La Cero. Sin embargo, el personal de guardia confirmó que el señor ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Detectives de la Delegación Municipal San Felipe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en el lugar. Una vez recolectaron evidencias, pusieron en marcha las investigaciones.

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El cuerpo de Rodríguez fue trasladado a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Yaracuy. Mientras tanto, el adolescente fue detenido de forma preventiva y el caso quedó en manos del Ministerio Público.