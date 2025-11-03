En Zulia: Cayó pastor que abusaba de su hija adolescente

Las autoridades policiales capturaron este fin de semana a un pastor, cuya identidad no fue difundida, por, presuntamente, abusar sexualmente de su hija adolescente en el municipio Catatumbo, en el estado Zulia.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en sus redes sociales sobre este caso. Aunque no dio detalles de la identidad del pastor, aclaró que la víctima es su hija, una adolescente de apenas 12 años.

De acuerdo al reporte policial, el caso salió a la luz luego de que la tía de la víctima presentó una denuncia. La mujer aseguró que su cuñado abusó sexualmente de su sobrina en altas horas de la noche.

La policía regional formó una comisión y puso en marcha las investigaciones del caso. Mientras tanto, funcionarios se desplazaron hasta el sector Argemiro Loaiza de Encontrados para dar con el paradero del pastor.

CAPTURA DEL PASTOR

Los agentes identificaron al pastor cuando caminaba en medio de la vía pública. De inmediato lo capturaron y lo trasladaron a los calabozos del Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte.

El sospechoso era el pastor de una iglesia local y era reconocido por la comunidad. Una vez fue detenido, quedó a la orden de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, que continuará las investigaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAYÓ FALSO EMPRESARIO QUE EXPLOTABA A MUJERES Y MENORES EN ANZOÁTEGUI, ASÍ ERA SU MODUS OPERANDI

Por su parte, la adolescente fue trasladada al Hospital Dr. Roque Alvarado, en donde los médicos valoraron su estado de salud. Luego fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses (Senamecf) para las evaluaciones correspondientes.