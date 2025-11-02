Cayó falso empresario que explotaba a mujeres y menores en Anzoátegui, así era su modus operandi

Un falso empresario quedó detenido a manos de las autoridades del estado Anzoátegui, debido a que recurría a las redes sociales y a una madre para explotar sexualmente a mujeres y adolescentes en la entidad.

La Policía Socialista del Municipio Simón Rodríguez (Polisosir) informó en sus redes sociales que los funcionarios materializaron el arresto. Asimismo, los efectivos pudieron rescatar a una menor de edad de 17 años y, a la vez, detuvieron a su madre por estar vinculada a los hechos que vulneraban los derechos de la joven víctima.

Las autoridades señalaron que el procedimiento se llevó a cabo en un hotel situado en la avenida España tras recibir una información sobre la presencia de la adolescente en la zona. Gracias a las investigaciones, se determinó que uno de los aprehendidos, el falso empresario, usaba redes sociales para atraer a mujeres y adolescentes para fines ilícitos.

Trascendió de manera extraoficial que el aprehendido quedó identificado como Néstor Daniel Torres Palacios (42). Este individuo, al hacerse pasar como empresario, captaba a mujeres y adolescentes en plataformas de redes sociales, con falsas ofertas de trabajo.

CAPTURADA LA MADRE DE LA VÍCTIMA

Asimismo, se conoció que la madre de la menor, de nombre Marina del Valle Lozada Barrera (52), también quedó bajo arresto. El reporte oficial indica que la mujer recibía el dinero del «trabajo» de explotación que hacía su hija para el falso empresario, y que recibía las ganancias por medio de pago móvil.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).