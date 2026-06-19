En Zulia: Cayó ‘líder espiritual’ por las aberraciones que hacía a sus alumnos en una ‘escuelita’, también los grababa

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de un sujeto de 64 años, identificado como Isaías Norberto Morán, por presuntamente abusar de niños en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

La Policía de Maracaibo informó en sus redes sociales sobre la captura de Morán. De acuerdo al reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo en el sector Cerros de Marín, parroquia Olegario Villalobos.

Las investigaciones determinaron que Morán habría abusado sexualmente de, al menos, dos menores de edad. El caso salió a la luz cuando encontraron «material fotográfico y audiovisual de contenido sexual» en el celular del sospechoso.

Durante el procedimiento de captura las autoridades incautaron dos celulares, una tarjeta SIM y un pendrive. Todos estos equipos quedaron a la orden de las autoridades, mientras que el caso está en manos de la Fiscalía Trigésima Primera del Ministerio Público.

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EL MODUS OPERANDI DE MORÁN

Medios regionales indicaron que Morán era reconocido en el sector como líder comunitario. En tal sentido, habría instalado una «escuela religiosa» en el barrio, ganándose la confianza de los padres de la zona.

Según reportes extraoficiales, Morán se aprovechaba de su posición para abusar de los alumnos. Luego de ofrecer a las víctimas una gelatina y conseguir que quedaran vulnerable, habría abusado sexualmente de los pequeños.

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Investigaciones preliminares indican que Morán llevaba varios años cometiendo estos abusos. Una vez un conocido vio las imágenes de los abusos en su celular, alertó a los familiares de las víctimas e informó a las autoridades.