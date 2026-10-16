EN ZULIA: Así cayó el ‘Rey de los pantallazos’: Revelaron como era su modus operandi

Las autoridades regionales anunciaron la captura de José Enrique Palomares Chaparro, alias Rey de los captures falsos, por, supuestamente, estafar locales comerciales en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en redes sociales sobre la captura de Palomares. Precisó que el procedimiento y las pesquisas estuvieron en manos del Servicio de Investigación Penal (Sipez).

El caso salió a la luz gracias al encargado de un local de comida rápida en el sector Cuatricentenario. Según la denuncia, Palomares enviaba «soportes de transferencias bancarias falsificadas» y hacía pedidos.

Luego de que hizo un pedido valorado en 27.500 bolívares, el encargado presentó una denuncia ante la policía regional. El Sipez formó una comisión y organizó una entrega controlada para capturar a Palomares.

CAPTURA DE PALOMARES

Las autoridades se desplegaron en el sector Puerto Rico del barrio San José, parroquia Cacique Mara. En tal sentido, estuvieron atentos al momento en que el repartidor iba a entregar la comida al sospechoso.

Apenas confirmaron que Palomares recibió y guardó la encomienda, los agentes ejecutaron la captura. Durante el procedimiento decomisaron dos celulares que «servían como herramienta para perpetrar las estafas».

Los agentes encontraron «capturas de pago móvil falsas» en los celulares de Palomares, quien habría empleado el modus operandi desde septiembre. Tras su captura, el sospechoso y las evidencias quedaron en manos del Ministerio Público.