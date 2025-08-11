Sucesos

En Zulia: Amenazó de muerte a un hombre, no lo encontró en su casa y destruyó todo lo que pudo

2 Min de Lectura
Las autoridades capturaron este lunes a un hombre de 44 años, identificado como Jesús Antonio Ferrer Ortega, quien, presuntamente, amenazó de muerte a una persona en el municipio Miranda, estado Zulia.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en sus redes sociales sobre la captura de Ferrer. Los hechos se dieron en el sector El Cucharal, en la parroquia Ana María Campos, en la Costa Oriental del Lago.

De acuerdo a las investigaciones, Ferrer irrumpió en una vivienda, buscando al propietario del inmueble. Supuestamente, el sospechoso estaba armado con una escopeta, con el objetivo de quitarle la vida al hombre.

Al no encontrar a su víctima, Ferrer arremetió en contra de la casa, rompiendo las ventanas y «destruyendo algunos enseres». Luego escapó de la escena del crimen.

ASÍ CAPTURARON A FERRER

Vecinos de la zona alertaron a la policía regional sobre el accionar de Ferrer. El Cpbez formó una comisión y varios funcionarios se desplazaron hasta El Cucharal para controlar la situación.

En un principio, Ferrer tomó una «conducta hostil» con los funcionarios, pero tras un «diálogo» el hombre fue detenido sin mayores inconvenientes. Luego fue trasladado a la sede local del Cpbez.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

Ferrer quedó a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público. Hasta el momento, no hay detalles de los cargos en su contra.

