Accidente en la ARC: Fuerte colisión múltiple habría dejado varios lesionados y al menos diez vehículos involucrados este 4-Oct

Una fuerte colisión múltiple se registró la mañana de este domingo en la Autopista Regional del Centro (ARC), después del distribuidor Charallave, un siniestro que habría dejado varios lesionados y donde presuntamente resultaron involucrados al menos diez vehículos.

De acuerdo con el reporte de Román Camacho y David Glock, el accidente ocurrió en sentido hacia Maracay.

En ese sentido, trascendió que, debido al accidente, el tránsito vehicular se encuentra restringido en dicho tramo de la ARC. «Conductores reportan fuerte congestión en la zona», explicó Camacho.

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Asimismo, organismos de seguridad y atención de emergencias se encuentran desplegados en el lugar para atender a los lesionados. Según reportes y un video difundido, el choque dejó algunas personas con afectaciones.

«Se recomienda a quienes transiten por la ARC tomar previsiones y conducir con precaución», agregó Camacho.

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Otro metraje evidenció que una gandola también quedó envuelta en la brutal colisión al impactar con otros carros particulares. Según el metraje, este vehículo de gran tamaño terminó parcialmente encima del maletero de otro automóvil.

Igualmente, una camioneta Chevrolet Tahoe y otra tipo van resultaron involucradas en este hecho.

🇻🇪 | #ÚltimaHora Alerta vial en la Autopista Regional del Centro Fuerte accidente de tránsito en el km 33 de la Autopista Regional del Centro (sentido Maracay), entre Maitana y Paracotos. Colisión de varios vehículos deja personas lesionadas. Autoridades de tránsito y… pic.twitter.com/9oTQNfCnXg — Noticia058 (@Noticia058) October 4, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número total de lesionados ni la magnitud de las heridas. También se desconocen las causas que ocasionaron este hecho en la ARC, por lo que quedará en manos de los entes competentes iniciar las investigaciones que determinen el origen del accidente.