En Yaracuy: Abría las ventanas de sus vecinas en plena noche para cometer sus aberraciones, así lo atraparon

Las autoridades policiales capturaron a un joven de 24 años que abría las ventanas de sus vecinas y las grababa en ropa interior en San Felipe, estado Yaracuy. Tras ser detenido, será presentado ante los tribunales.

Los hechos se dieron en el urbanismo Ciudadela Hugo Chávez en la capital yaracuyana. De acuerdo al medio Yaracuy al Día, el joven fue señalado de abrir las ventanas de los apartamentos de planta baja e introducir su celular sigilosamente.

Las denunciantes aseguraron que el joven grababa a las mujeres en ropa interior mientras dormían. Estos hechos se daban desde hacía cierto tiempo y, a pesar de las denuncias, las autoridades no habían logrado capturarlo hasta el martes.

Durante la madrugada, una mujer se percató de que alguien estaba abriendo la ventana de su cuarto. Al ver al joven con el celular en sus manos, cerró la ventana para presionar su brazo y comenzó a pedir auxilio.

En medio del caos, la víctima logró quitarle el celular al joven y encontró videos de distintas vecinas del mismo urbanismo. En todas las imágenes se podía ver a las mujeres en ropa interior y durmiendo.

DENUNCIAS CONTRA EL JOVEN

Una comisión de la Policía de Yaracuy se desplazó hasta la escena y capturaron al joven. Luego fue trasladado al Centro de Coordinación Policial (CCP) Área Metropolitana, ubicado en el centro de San Felipe.

Las autoridades verificaron los datos del joven en el Sistema Integral de Información Policial (Siipol) y descubrieron que nunca había estado detenido. Asimismo, tampoco cuenta con antecedentes penales.

Tras la captura del joven, varias mujeres denunciaron esta clase de irregularidades. Según sus relatos, se percataban de que alguien había abierto las ventanas de sus hogares, pero el sospechoso escapaba y no lograban identificarlo.

El joven, cuya identidad no se ha difundido, será trasladado en la mañana Circuito Judicial Penal de San Felipe. En ese momento se conocerán los cargos en su contra y si permanecerá detenido mientras avanzan las pesquisas.