EN VIDEOS: Tres heridos dejó «colisión muy fuerte» en Altamira este 12Jun

Un brutal accidente de tránsito se dio este viernes en urbanización Altamira, en el municipio Chacao, en Caracas. Según las autoridades municipales, el siniestro dejó tres lesionados, dos de ellos con lesiones de gravedad.

Los hechos se dieron minutos antes de las 7 de la noche en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Plaza Francia. Una motocicleta y un vehículo tipo van se vieron involucrados en el accidente.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó en sus redes sociales sobre el accidente, al que calificó de una «colisión muy fuerte». Sin embargo, todavía no hay mayores detalles sobre las circunstancias o causas del siniestro.

#12Jun | Un brutal accidente de tránsito se dio este viernes en urbanización Altamira, en el municipio Chacao, en Caracas. Según las autoridades municipales, el siniestro dejó tres lesionados, dos de ellos con lesiones de gravedad Video: Cortesía pic.twitter.com/idh0IKCJha — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 12, 2026



Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariano (PNB) y de la Policía Municipal de Vhacao se presentaron en la escena para atender al accidente. Miembros de Protección Civil auxiliaron a los lesionados.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Las autoridades precisaron que tres personas resultaron heridas en el accidente. El conductor de la vaina, cuya identidad no ha sido difundida, sufrió traumatismos generalizados y presenta el «cuadro más grave».

Dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital Domingo Luciani, El Llanito, pero no hay mayores detalles sobre su estado de salud. El tercer herido presentó traumatismos leves en miembros inferiores y «es el que está más estable».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAYÓ EN PORTUGUESA COLOMBIANO QUE TRASLADABA PELIGROSO METAL LÍQUIDO, ASÍ LO DESCUBRIÓ LA POLICÍA

En las imágenes se aprecia que el vehículo tipo van quedó «totalmente destrozado» en el accidente. Las cámaras de seguridad también se ve a un motorizado en el suelo y severos daños en la isla que divide la avenida.

Las autoridades cerraron temporalmente de la avenida Francisco de Miranda, en dirección este, para atender a las víctimas del accidente, generando lentitud en el tráfico vehicular y el desvío de los conductores.