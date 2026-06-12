Cayó en Portuguesa colombiano que trasladaba peligroso metal líquido, así lo descubrió la policía

Las autoridades policiales capturaron esta semana a un ciudadano colombiano de 46 años, identificado como Luis Palacios, por tener un cargamento de mercurio en el municipio Páez, en el estado Portuguesa.

El procedimiento se llevó a cabo en la noche del miércoles, 10 de junio, en el barrio América. De acuerdo al medio Portuguesa al Día, Palacios resultó detenido por agentes del Cuerpo de Policía del estado Portuguesa.

Los funcionarios estaban haciendo un control de personas de la vía pública e hicieron la voz de alto a Palacios. Mientras avanzaban la revisión corporal de rutina, identificar dos cilindros con un líquido sospechoso.

Agentes del Servicio de Investigación Penal (SIP) identificaron recipientes metálicos que contenían una sustancia líquida. Luego determinaron que, presuntamente, se trataba de mercurio, un metal pesado altamente contaminante.

PALACIOS FUE DETENIDO

Al verificar que se trataba de mercurio, los agentes capturaron a Palacios. Esto se debe a que la tenencia de elementos químicos e industriales constituye una violación de las leyes ambientales del país.

Además del mercurio, las autoridades incautaron el celular y la documentación legal de Palacios. Luego el hombre colombiano fue trasladado a los calabozos de la localidad y puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público.

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El reporte oficial indicó que Palacios es originario de la ciudad de Cali, en Colombia. Sin embargo, está radicado en Portuguesa, en donde ejerce la ocupación de comerciante.