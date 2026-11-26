Este jueves en horas de la mañana se registró un incendio en el conocido restaurante Don Brasas, ubicado en Altamira en el municipio Chacao del estado Miranda.

«A eso de las 7:07 de la mañana recibimos denuncias vecinales de que estaba emanando humo del restaurante Don Brasas, el mismo queda en la avenida sur de Altamira, bajando de la Plaza Altamira hacia el distribuidor», informó el alcalde Gustavo Duque.

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«En aproximadamente cinco minutos nuestro equipo se apersonó con Protección Civil y cisternas. Ya a esta hora el incendio ha sido totalmente extinguido», añadió.

Vecinos, nuestros funcionarios de @PC_Chacao, junto a efectivos de @policiachacao, controlaron esta mañana un incendio registrado en el ducto de humo del restaurante Don Brasas, en Altamira Sur. Estamos evaluando las causas, sólo daños materiales. Respuesta inmediata. https://t.co/spNA2Z2JYc — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) November 26, 2026

Asimismo, ofreció un balance de lo sucedido. «Solamente se presentan daños materiales. Gracias a Dios no hay personas heridas».

«Están las investigaciones avanzando, pero al parecer tiene que ver con la chimenea. El extractor de humo del restaurante hizo combustión. Corresponde a los Bomberos de Caracas levantar la investigación, pero nuestros expertos en el lugar presumen que se pudo haber causado por un corto circuito que provocó que materiales que estaban cerca del ducto hicieran combustión», acotó.

#AlMomento (7:10 am) Nuestro equipo de @PC_Chacao extingue incendio en el ducto de humo del Restaurante Don Brasas de Altamira Sur, solo se reportan daños materiales. https://t.co/Alh2fi6QAi — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) November 26, 2026

Para finalizar, destacó que ya se retomó la normalidad en la zona. «Ya las vías se están despejando en este momento y el tránsito se empieza a despejar sin novedad».