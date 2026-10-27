Cayó funcionario que alquilaba celulares en los calabozos del Cicpc, aprovechó que estaba en el área de custodia

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo a un funcionario de la institución por alquilar el celular en un retén del Cicpc.

El sujeto quedó identificado como Yeferson Manuel Blanco González, de 22 años. Estaba adscrito a la Coordinación de Sala de Resguardo y Garantías de los Privados de Libertad.

«Estuvo incurso en delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción y la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y el Internet en el Interior de Establecimientos Penitenciarios», indicó el director general del Cicpc, Douglas Rico.

Las investigaciones determinaron que el funcionario se valió de su posición en el área de custodia. Esto para facilitar el ingreso ilegal de dos equipos de telefonía celular a los calabozos a cambio de divisas en efectivo, señaló el reporte del organismo policial publicado por Últimas Noticias.

El funcionario fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público. Será sometido al debido proceso penal, así como el correspondiente proceso administrativo dentro del Cicpc.