EN VIDEO: Voraz incendio consumió tres locales en un centro comercial en Margarita

Este jueves en horas de la madrugada se registró un fuerte incendio en un centro comercial de Margarita que afectó severamente a tres establecimientos comerciales.

De acuerdo con habitantes de la zona, las llamas provocaron pérdidas casi totales en las tiendas Día Loco, Mister Prince y ¡Oh Wow!.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver las llamas que consumieron varios pisos de los establecimientos comerciales en la intersección de las avenidas Bolívar y Raúl Leoni en Porlamar, municipio Mariño.

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Funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Nueva Esparta y de la Policía Municipal de Mariño arribaron al sitio para atender la situación.

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De manera preliminar trascendió que el incendio se habría originado por un cortocircuito. Sin embargo, hasta el momento los bomberos no han emitido un reporte oficial sobre lo sucedido.

En esta línea, se desconoce si para la hora había personas en las tiendas o si el incidente dejó personas afectadas o víctimas que lamentar.

A primera hora de la mañana los bomberos no habían podido controlar el fuego.