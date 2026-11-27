Eduar Camacho Quiñones, reconocido comerciante en el estado Bolívar, fue asesinado a tiros frente a su negocio, luego de que presuntamente se negara a pagar una «vacuna» que le exigían antisociales de la zona.

El crimen ocurrió el pasado miércoles 25 de noviembre en el sector Morichalito, municipio Cedeño. Una cámara de seguridad captó el ataque contra Camacho Quiñones, quien se encontraba sentado frente a su establecimiento comercial cuando recibió varios disparos que acabaron con su vida en el lugar.

UN ADOLESCENTE IMPLICADO EL CRIMEN

Uno de los detalles que trascendió en medios de comunicación regional, tras el asesinato, es que el autor material del homicidio sería un menor de edad, según las versiones de testigos. Las autoridades todavía no han confirmado públicamente la edad ni la identidad del presunto homicida.

El asesinato causó conmoción entre los habitantes de Morichalito y Los Pijiguaos, donde el comerciante se dedicaba a la venta de víveres y licores. Vecinos describieron a la víctima como un hombre solidario y colaborador, que se había ganado el cariño de la comunidad.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar del crimen, donde realizaron el levantamiento del cadáver y recolectaron evidencias para esclarecer el homicidio.

Hasta este viernes 27 de noviembre, las autoridades a cargo de la investigación no habían reportado la captura de los responsables del asesinato.