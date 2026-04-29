EN VIDEO: Se incendió una camioneta de pasajeros en plena autopista Francisco Fajardo, una persona resultó herida

Este miércoles en horas del mediodía, una unidad de transporte público proveniente de Caricuao se volcó parcialmente y se incendió en plena autopista Gran Cacique Guaicaipuro (conocida como Francisco Fajardo) a la altura del distribuidor Mamera.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que la unidad ardía en llamas a un costado de la autopista.

#29Abr | Un autobús se volcó y se incendió en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo), a la altura de Mamera. Los Bomberos de Caracas informaron que un hombre resultó lesionado con quemaduras de segundo grados. Video: RRSS pic.twitter.com/9cy0IfiNPL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 29, 2026

Posteriormente, el comandante de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar, informó que los uniformados lograron controlar el fuego.

Asimismo, reveló que el incendió dejó a una persona con heridas de consideración. «Un incendio se desarrolló en el área del motor de un vehículo colectivo, resultando un masculino de aproximadamente 30 años de edad con quemaduras de segundo grado», comentó.

Asimismo, señaló que la situación ya se encuentra controlada y la persona afectada está recibiendo la atención correspondiente.

«Los efectivos de los bomberos sofocaron las llamas evitando su propagación y realizaron la debida atención pre-hospitalaria para su posterior traslado en vehículo particular al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño», acotó Palacios.

El uniformado no dio detalles sobre qué pudo ocasionar el fuego o la identidad del herido.