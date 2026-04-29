EN VIDEO: Gandola se volcó en plena Autopista Regional del Centro, perdió la carga

Durante la mañana de este miércoles, 29 de abril, se registró un fuerte accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC) luego que una gandola se volcó a la altura de la población de San Mateo en el estado Aragua.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:40 de la mañana en el km 92 de la ARC en dirección a Valencia, según informó el medio Kurucuteando.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que el vehículo pesado perdió parte de su carga debido al volcamiento. Extraoficialmente trascendió que hubo lesionados «leves» en el hecho.

En el clip también se ve a un grupo de personas recogiendo la mercancía esparcida en el lugar, así como funcionarios de la Guardia Nacional custodiando los contenedores.

Trascendió que pasada las 8 de la mañana, los organismos competentes ya habían levantado el accidente y el tránsito se iba restableciendo con normalidad.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas estuvieron involucradas, así como sus identidades. De igual forma, no se ha dado a conocer qué pudo haber ocasionado el volcamiento de la gandola.