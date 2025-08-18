EN VIDEO: Mujer vio una camioneta abierta en un local en Chacao, decidió robarla y ocasionó un gran operativo policial

Organismos de seguridad privaron de libertad a una mujer por robar una camioneta Jeep Cherokee en el local Firestone de la avenida Libertador.

«La rápida acción de la Policía Municipal de Chacao, en articulación perfecta con el CICPC, PoliMiranda y el equipo de VEN 911, aunado al análisis de los videos recopilados por el Sistema de video-vigilancia del Centro Integral de Seguridad Ciudadana (CISEC) fueron claves para identificar y ubicar a la sospechosa», informó PoliChacao en su cuenta de Instagram.

Las cámaras de seguridad del establecimiento comercial permitieron visualizar a la persona involucrada, lo que facilitó su localización y posterior detención en la avenida Francisco de Miranda con calle Elice.

En el clip se puede ver como la mujer se acerca al vehículo y se percata de que estaba abierto. Al fijarse que no hay nadie adentro se mete al interior y lo arranca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía Municipal de Chacao (@policiachacao)

La detenida responde al nombre de Geilismey Gabriela Maita González, de 28 años.

«Al momento del arresto reaccionó diciendo improperios y agrediendo a los funcionarios policiales», indicó el organismo. Con respecto a la camioneta la localizaron y recuperaron en el sector La California Norte.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público que continuará el proceso legal correspondiente.