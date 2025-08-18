Sucesos

EN VIDEO: Mujer vio una camioneta abierta en un local en Chacao, decidió robarla y ocasionó un gran operativo policial

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
mujer

Organismos de seguridad privaron de libertad a una mujer por robar una camioneta Jeep Cherokee en el local Firestone de la avenida Libertador.

«La rápida acción de la Policía Municipal de Chacao, en articulación perfecta con el CICPC, PoliMiranda y el equipo de VEN 911, aunado al análisis de los videos recopilados por el Sistema de video-vigilancia del Centro Integral de Seguridad Ciudadana (CISEC) fueron claves para identificar y ubicar a la sospechosa», informó PoliChacao en su cuenta de Instagram.

Leer Más

Horror en San Cristóbal: Cegada de ira con su pareja tomó la decisión equivocada y por error mató a su cuñado de 18 años
Nieta de la mujer asesinada en tiroteo en el Hospital Vargas exige justicia: «Es un dolor irreparable»
Caos en autopistas de Caracas: Un muerto y tres heridos por accidentes

Las cámaras de seguridad del establecimiento comercial permitieron visualizar a la persona involucrada, lo que facilitó su localización y posterior detención en la avenida Francisco de Miranda con calle Elice.

LEA TAMBIÉN: SE HACÍAN PASAR POR UNA ORGANIZACIÓN DE CARIDAD Y TERMINABAN DROGANDO A SUS VÍCTIMAS PARA ROBARLAS EN BARUTA, ASÍ LAS DESCUBRIERON

En el clip se puede ver como la mujer se acerca al vehículo y se percata de que estaba abierto. Al fijarse que no hay nadie adentro se mete al interior y lo arranca.

La detenida responde al nombre de Geilismey Gabriela Maita González, de 28 años.

«Al momento del arresto reaccionó diciendo improperios y agrediendo a los funcionarios policiales», indicó el organismo. Con respecto a la camioneta la localizaron y recuperaron en el sector La California Norte.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público que continuará el proceso legal correspondiente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

FOTOS SENSIBLES: La extraña enfermedad con verrugas que afecta a las ardillas en EEUU y las hace parecer zombis
EEUU
Venezolanos lideran solicitudes de asilo en la Unión Europea, estas son las cifras
Mundo
Cabello
¿Conspiración contra Petro y Maduro? La respuesta del subsecretario de Estado de Trump a Diosdado Cabello
EEUU