EN VIDEO: Mujer murió tras chocar en la autopista al salir de Caricuao, su vehículo terminó en el Guaire

Una mujer murió la mañana de este viernes luego de que su vehículo cayera al río Guaire en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, saliendo de Caricuao, específicamente a la altura del distribuidor de El Junquito.

De acuerdo con los paramédicos de Ángeles de la Autopista, el automóvil chocó contra la defensa de la vía y posteriormente cayó a las riberas del río Guaire.

Durante el impacto, la conductora salió eyectada del vehículo lo que le provocó la muerte.

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Debido al lugar en el que quedó el vehículo, los organismos de seguridad tuvieron dificultades para extraerlo.

Pasadas las 8:30 de la mañana solamente estaba habilitado un carril de la autopista, sentido centro, debido a la grúa en el lugar. Lo que generó una fuerte congestión vehicular que se extendía por lo menos durante un kilómetro.

De igual forma, llegaron al lugar funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), quienes trasladaron el cuerpo hasta la sede en Bello Monte.

Los funcionarios de la PNB iniciaron los peritajes correspondientes para precisar las causas que originaron la pérdida del control vehicular.

Aproximadamente a las 9 de la mañana lograron rescatar el vehículo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.