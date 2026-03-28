EN VIDEO: Camión cayó en enorme hueco y derramó cerca de 50 litros de productos químicos en Caracas

Un camión con químicos cayó en un enorme hueco en la parroquia San Pedro de Caracas, cerca de Plaza Tiuna, lo que provocó el derrame de al menos 50 litros de cloro en la zona, informaron este sábado las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) señaló vía Instagram que atendieron «de manera inmediata» la emergencia química y vial. «Un vehículo de carga pesada se vio involucrado en un siniestro debido a una falla en la capa asfáltica», precisó el organismo.

De acuerdo con la versión oficial, el camión de carga movilizaba cloro de uso doméstico cuando cayó en un socavón en plena vialidad. Esto, según los bomberos, «provocó el desprendimiento de parte de su cargamento».

«El impacto causó la ruptura de contenedores, generando un derrame controlado de aproximadamente 50 litros del producto químico sobre el pavimento», agregó el parte oficial.

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En un video difundido por el CBC, se pudo ver que la plataforma de carga del camión quedó semivolteada dentro del hueco. Asimismo, se observó que algunas pimpinas con cloro se desprendieron del cargamento.

Los bomberos recalcaron que al lugar se desplegó una comisión técnica especializada en materiales peligrosos del CBC.

«Tras realizar la evaluación de la escena y asegurar el perímetro, los funcionarios procedieron a ejecutar las maniobras de contención y neutralización del derrame para evitar afectaciones respiratorias o daños mayores en la zona. No se registran personas lesionadas ni víctimas que lamentar», añadió.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos de Caracas informó que se mantenía en el sitio dictando las medidas preventivas necesarias. Además, señaló que coordinaba con los entes competentes para «el retiro seguro de la unidad y la recuperación de la vialidad».