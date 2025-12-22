EN VIDEO: Intentaron ingresar sustancias ilícitas a una cárcel entre los ingredientes de una sopa

Dos personas resultaron detenidas en el estado Táchira, luego de que intentaron ingresar sustancias ilícitas a la Cárcel de Santa Ana, también conocida como Centro Penitenciario de Occidente (CPO), adentro de pedazos de mazorcas de maíz que iban como parte de los ingredientes de una sopa.

En un video difundido por el medio noticias tachirenses se observa cuando una mujer llega con una maleta donde llevaba la mencionada sopa, que fue revisada por dos de los custodios del penal, quienes consiguieron 431 miligramos de marihuana metidos cuidadosamente dentro de las mazorcas.

Con guantes y pinzas, dos de los funcionarios del penal retiraron la droga de los mencionados jojotos que sazonaban la comida.

Según lo reseñado por medios locales, posteriormente se detuvo al cocinero de un restaurante cercano, por ser el encargado de preparar la sopa donde iba oculta la droga.

Por último, las autoridades informaron que los dos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público de la entidad fronteriza, para su posterior imputación.

CASO SIMILAR EN EL ZULIA

Esta no sería la primera vez que intentan ingresar droga a un penal escondida dentro de alimentos, pues el pasado mes de julio funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a una mujer identificada como Dileydy Patricia González, de 18 años de edad.

La fémina intentó ingresar a una estación policial las sustancias ilícitas oculta en cambures. De acuerdo con una nota de prensa del organismo, el hecho se registró en la ciudad de Maracaibo.

Trascendió que la ciudadana intentó introducir los estupefacientes a la sala de resguardo de detenidos de la estación policial Bolívar, en el centro de la capital zuliana.

Para su mala fortuna, oficiales del Cpbez detectaron la situación, por lo que procedieron a detenerla.