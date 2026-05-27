Sucesos

EN VIDEO: Hallaron cuerpo de una mujer abandonado en el río Guaire, así lo sacaron

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
río

Organismos de seguridad rescataron este miércoles, 27 de mayo, el cuerpo de una mujer en las riberas del río Guaire.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver a un rescatista en el interior del río mientras intentaba sacar a la víctima. Sin embargo, resalta las dificultades que tuvo durante el operativo debido a la fuerza del río, por lo que incluso tuvo que asegurarse con una cuerda de seguridad.

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«En el Puente Veracruz, una persona adulta de sexo femenino cuyo cuerpo sin vida yacía en las riberas del río, fue recuperado por personal de vías rápidas y Protección Civil Miranda», informó el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios.

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En este sentido, precisó que el rescate se llevó a cabo antes del arribo de los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Por otra parte, Palacios señaló que hasta el momento no han logrado identificar a la víctima. De igual forma, se desconoce qué pudo haber ocasionado la muerte de esta persona.

En el sitio también se hicieron presentes funcionarios de la Policía Municipal quienes documentaron lo ocurrido.

 

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