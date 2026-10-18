EN VIDEO: Fuerte incendio se registró en reconocido centro comercial de El Hatillo, habría sido provocado por un bajón eléctrico

Los equipos de emergencia sofocaron durante la madrugada de este domingo un fuerte incendio que se desató en el área de las plantas eléctricas del automercado Plaza’s, dentro del centro comercial Galería Los Naranjos, ubicado en el municipio El Hatillo, en el estado Miranda.

Al respecto, el alcalde Fernando Melena confirmó la rápida contención del siniestro que amenazaba las instalaciones comerciales.

¡Mientras parte de Caracas está #sinluz de incendia un edificio en Los Naranjos la madrugada de este #18oct…¡Los bomberos están durmiendo! pic.twitter.com/khTSXLSy1B — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) October 18, 2026

En las labores de extinción y resguardo actuaron de manera coordinada efectivos de Protección Civil El Hatillo, PoliHatillo, el Cuerpo de Bomberos de Caracas y Protección Civil Baruta. Las autoridades municipales atribuyen el origen del fuego a un fuerte bajón eléctrico, aunque iniciaron las investigaciones de campo para precisar las causas exactas.

En este momento, fuerte incendio en el C.C Galerías Los Naranjos. pic.twitter.com/mfd78MEHBk — Mónica Corrales Malvic (@monicacorrales) October 18, 2026

Por su parte, el director de Protección Civil El Hatillo detalló que las comisiones aseguraron el perímetro de inmediato para apagar las llamas. Posteriormente, los bomberos procedieron con las maniobras de refrescamiento y la inspección minuciosa del área afectada. Mientras tanto, los cuerpos policiales mantuvieron un despliegue preventivo en el lugar.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la enorme columna de humo que se desató en el sitio a causa del incendio.

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La pronta intervención de los organismos evitó pérdidas humanas o heridos en el sitio. De igual forma, funcionarios de PoliHatillo acordonaron la zona comercial afectada para brindar total seguridad a las comunidades vecinas y restringir el acceso de personas no autorizadas al área del siniestro.

Los grupos de socorro permanecieron desplegados en la escena durante varias horas para completar las tareas de seguridad. Con este monitoreo continuo, los bomberos buscaron descartar cualquier tipo de reactivación o riesgo latente en las tuberías y cableados de la infraestructura.