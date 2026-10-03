EN VIDEO: Fuerte incendio consumió parte de una guardería en centro comercial de Caracas

Un fuerte incendio se desató este sábado 3 de octubre en la guardería del Centro Comercial Caracas, ubicado en la ciudad capital, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos, general Pablo Palacios.

En una publicación hecha en Instagram, la autoridad indicó que la edificación está ubicada en la parroquia La Vega, urbanización Montalbán III. Asimismo, dijo que el siniestro ocurrió en el piso cuatro.

En ese sentido, Palacios destacó que la guardería lleva por nombre «English Esides». No obstante, aclaró que las llamas afectaron solamente el área de comedor, de aproximadamente 40 metros cuadrados.

«Nuestros equipos sofocaron las llamas evitando así su propagación hacia otras áreas de la edificación», dijo.

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Un video compartido evidenció cómo el incendio afectó principalmente la parte superior del comedor al carbonizar parte de la estructura. Asimismo, se pudo observar una fuerte columna de humo negro emanando por un orificio del recinto.

Palacios no dio detalles sobre si alguna persona resultó afectada, por lo que se presupone que, por fortuna, el hecho no dejó heridos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que desataron el incidente en ese local capitalino. Como es habitual en estos casos, las autoridades iniciarán las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.