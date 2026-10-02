Cayó la ‘estafadora de Barquisimeto’, se quedó con cientos de dólares engañando con ventas de carros y sociedades mercantiles

Las autoridades policiales anunciaron la captura de una mujer de 31 años, identificada como Albanis Yaricel Pérez Martínez, por, supuestamente, cometer estafa continuada en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

La Delegación Estadal Lara del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó de la captura de Pérez. Precisó que el monto de las estafas se elevaría hasta los 477.393 dólares.

De acuerdo al reporte policial, las estafas se remontan hasta 2024, cuando Pérez captaba víctimas con «ofertas engañosas». La sospechosa solicitaba altas sumas de dinero y ofrecía distintas clases de compromisos.

«Solicitaba divisas en efectivo, transferencias Zelle y Binance, prometiendo la entrega de vehículos de alta gama, comercialización de insumos cafetaleros y la conformación de falsas sociedades mercantiles», indica el reporte.

CAPTURA DE PÉREZ

Pérez fue detenida el lunes, 28 de septiembre, en plena vía pública de Barquisimeto, cuando un «grupo de afectados intentaba agredirla físicamente». Comisiones intervinieron para evitar que la situación escalara.

«Ante el riesgo inminente a su integridad física y en atención al clamor público por el daño patrimonial causado, las comisiones procedieron a su inmediato resguardo y aprehensión», apuntaron las autoridades.

Detectives de la Delegación Municipal Barquisimeto investigaron las denuncias y se encargaron de capturar a Pérez. Tras la detención, nuevas víctimas presentaron denuncias sobre un modus operandi semejante.

Pérez fue trasladada a los calabozos de Barquisimeto y el caso quedó en manos de la Fiscalía 1.° del Ministerio Público del Estado Lara, que continuará con los procedimientos correspondientes.