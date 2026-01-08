EN VIDEO: Encuentran cuerpo flotando en el río Guaire, estos son los detalles

Los organismos de emergencias recuperaron el miércoles el cuerpo de un hombre en el río Guaire, en Caracas. Hasta el momento, no hay detalles sobre su causa de muerte.

El caso salió a la luz cerca de las 4:30 de este 7 de enero, cuando vecinos del urbanismo Cacique Tiuna alertaron de un cuerpo en la quebrada de la zona. Aunque informaron a las autoridades, la intensidad de la corriente alejó el cadáver de la zona.

De acuerdo al reporte de sucesos, Román Camacho, el cuerpo pasó al río El Valle y luego llegó hasta el Guaire. Las autoridades estaban al tanto de la situación y se desplegaron para ubicar el cadáver.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Bomberos de Caracas y Protección Civil activaron un operativo en la ciudad capital. El despliegue se enfocó en la urbanización Bello Monte, a la altura de Ciudad Banesco.

RESCATE DEL CUERPO

Las comisiones identificaron el cuerpo a la altura del distribuidor Veracruz y activaron las maniobras para sacarlo del Guaire. Pocos minutos después, y sin mayores contratiempos, el cadáver estaba en tierra firme.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para conocer nuevos detalles del caso. Hasta el momento, no han brindado información sobre la identidad de la víctima y se desconoce si el cuerpo tenía documentos.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (Cicpc) se desplazaron al lugar y levantaron el cadáver, que estaba en estado de descomposición. Luego lo trasladaron a la morgue de Bello Monte para la autopsia de ley.