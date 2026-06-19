EN VIDEO: Detuvieron a un chofer en Trujillo que se viralizó por pelear contra una persona con discapacidad

Organismos de seguridad privaron de libertad a un chofer luego de protagonizar una pelea con un hombre con discapacidad en Valera, estado Trujillo.

La denuncia la presentó la víctima y de inmediato funcionarios de la Policía del estado Trujillo llevaron a cabo la detención de R. Viloria, de 54 años de edad, quien se desempeña como conductor de una unidad de transporte público perteneciente a la línea Valera-Motatán.

«Como evidencia del caso, fue incautado un vehículo tipo autobús, marca Chevrolet, de color marrón multicolor, el cual era utilizado por el aprehendido», indicó el organismo.

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«El procedimiento fue notificado de inmediato a la Fiscalía de Sala de Flagrancia del Ministerio Público, organismo encargado de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes ante este hecho que ha causado gran conmoción en la comunidad», añadió.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ALTERCADO?

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento de la pelea entre ambos. El clip comienza con Viloria explicándole al discapacitado que ya tenía todos los puestos preferenciales ocupados.

Al cabo de unos segundos, el hombre reaccionó violentamente y le agarró la camisa al chofer con ambas manos. Ante esta situación, el trabajador procedió a defenderse y ambos comenzaron a pelear.

Finalmente, los separaron, aunque los dos se quedaron en el sitio para realizar las respectivas denuncias.

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Algunos presentes defendieron al transportista, describiéndolo como una persona trabajadora y de buena conducta.

Por otro lado, un grupo de ciudadanos rechazó la agresión física en contra del discapacitado. Explicaron que, aunque el joven sin una pierna atacó primero, la reacción violenta del chofer no tenía justificación.

En Instagram se repitieron muchos comentarios al estilo: «¿El hecho de que sea discapacitado hay que dejarse golpear? no chico», mientras que otra persona añadió: «O sea que para ti está bien que alguien con discapacidad agreda a otros? El respeto debe ser mutuo, una cosa es agredir y otra hacer valer tus derechos».