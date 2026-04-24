EN VIDEO: Detuvieron a hombre que se viralizó en Portuguesa por agredir a un abuelito por esta insólita razón

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por amedrentar y agredir a un abuelito que presuntamente había rozado su motocicleta con su bicicleta en Guanare, estado Portuguesa.

Funcionarios del servicio de Investigación Penal lograron la detención gracias a un video difundido en redes sociales. En el clip se puede ver cómo el hombre golpea con fuerza en el pecho al abuelito. Al cabo de unos segundos lo agarra por el cuello.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público que seguirá con las averiguaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los hechos.

«Ningún daño material justifica pisotear la dignidad de quien ya recorrió el camino que a nosotros nos falta», indicó la policía.

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Según el diario La Calle, el detenido responde al nombre de Emmanuel Rojas, quien se desempeñaría como bombero forestal.

De acuerdo a versiones recabadas por testigos, el incidente se originó cuando el adulto mayor, aparentemente perdió el equilibrio con su bicicleta y estuvo a punto de caer, durante el percance rozó accidentalmente la moto del hombre.

Esta situación habría desencadenado la reacción violenta de Rojas, quien lo amenazó y posteriormente lo agredió como se ve en el video.