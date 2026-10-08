Detuvieron a un aberrado en Zulia, lo que le hacía a su sobrina causó indignación

Un hombre fue arrestado en el estado Zulia tras ser acusado de cometer presuntos actos lascivos en contra de su sobrina de nueve años.

El individuo quedó identificado como Tito José Quintero González.

Los cuerpos policiales actuaron con rapidez tras recibir la denuncia de la progenitora de la pequeña y quien es hermana del detenido. Durante su declaración, la mujer relató ante los oficiales la confesión de su hija.

La menor detalló haber sido víctima constante de agresiones físicas y tocamientos irrespetuosos por parte de su tío.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CPBEZ (@cpbezoficial)

LA CAPTURA

El procedimiento de aprehensión estuvo a cargo de los funcionarios adscritos al Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

La denunciante reconoció y señaló directamente al acusado en la vía pública para que los agentes procedieran a colocarle las esposas reglamentarias.

Los uniformados interceptaron al hombre en las inmediaciones del sector Los Bucares, ubicado en el barrio Los Altos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

La menor fue llevada hasta el ambulatorio Simón Bolívar, donde el personal le realizó los chequeos médicos.

El caso quedó puesto a la disposición del Ministerio Público.