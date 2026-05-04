EN VIDEO: Conductores de la ARC fueron atacados con piedras cerca del peaje de Guacara, hay tres detenidos y esto advirtió Lacava

10 vehículos resultaron afectados la noche de este domingo luego que un grupo de antisociales lanzaron piedras a los conductores mientras transitaban por la Autopista Regional del Centro (ARC) cerca de las inmediaciones del Peaje La Raya, en el municipio Guacara, estado Carabobo.

En un video divulgado en redes sociales, se puede ver que tanto vehículos particulares, como de transporte, resultaron con ventanas y parabrisas rotos por las piedras.

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Los afectados se resguardaron en el peaje, donde realizaron sus denuncias a los organismos de seguridad en el sitio. Por suerte, a pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron personas heridas y solo hubo daño material.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, informó que fueron detenidas las personas que lanzaron piedras a estos vehículos.

«Vi con preocupación el fin de semana los videos sobre vehículos y autobuses que fueron impactados por piedras lanzadas por antisociales cerca el peaje de Guacara. Y activamos de manera inmediata el protocolo que tenemos allí porque eso había sido radicado en el pasado. Habíamos dado con todos los criminales que se ponían a intentar perjudicar a los vehículos para luego atracarlos, pero se volvió a presentar este fin de semana y hemos dado con las personas que estuvieron frente a eso», dijo.

Resuelto el tema de los tira piedras 🪨 en la autopista regional del centro. Aqui nadie se rinde. Q viva Carabobo 🦇🦇😜 pic.twitter.com/gNfMGvCaX6 — Rafael Lacava (@rafaellacava10) May 4, 2026

Destacó que las tres personas que detuvieron son tres menores de edad. «Se le tratará con base a la legislación. Eran muchachos de 16 años, pero ya dimos con ellos», comentó.

Lacava sostuvo que seguirán vigilando «intensamente» en la zona. «El que agarremos será castigado con todo el peso de la ley, así sea menor de edad o mayor. No vamos a permitir que se afecte la tranquilidad de los conductores de la ARC. Aquí sí seré severo porque no voy a permitir ningún tipo de desliz en torno a este tema porque bastante que costó darle a Carabobo la seguridad que tiene. No voy a ceder ni un centímetro. Y el que se ponga a echar vaina en el estado sepa que vamos por ellos», apuntó.