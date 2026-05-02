Descubrió que su compadre se acostaba con su esposa y la decisión que tomó estremeció a municipio aragüeño

Un crimen motivado por los celos estremeció al municipio Bolívar, en el estado Aragua, donde Carlos Javier Sarmiento Berrio, de 45 años, fue asesinado por su propio compadre, Kervin Daniel Ramírez Benítez, de 30, quien lo acusaba de mantener una relación sentimental clandestina con su esposa.

El caso fue esclarecido este viernes, 1 de mayo, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-La Victoria), quienes detuvieron al autor intelectual y confirmaron que el ataque fue ejecutado con apoyo de un cómplice.

Las investigaciones revelaron que Kervin sospechaba desde hacía tiempo que su pareja y Carlos sostenían un vínculo extramarital.

Al confirmar sus sospechas, decidió planificar el homicidio. Para ello contactó a su amigo Jesús Enrique Fuentes Rodríguez, quien presuntamente le facilitó el arma de fuego y participó en la emboscada.

El pasado viernes, Kervin citó a Carlos con la excusa de revisar un desperfecto mecánico en su vehículo y despejó la casa enviando a su pareja y niños a un centro comercial.

Cuando Carlos llegó a la vivienda, tras culminar su jornada en el Central Azucarero El Palmar, Kervin lo confrontó por la supuesta relación con su esposa.

La discusión escaló rápidamente y, según los reportes, Kervin le disparó seis veces, causándole la muerte en el sitio.

Luego, junto a Jesús, enterró el cuerpo en el patio trasero y sustrajo las tarjetas bancarias de la víctima, lo que permitió a los funcionarios seguir el rastro de los implicados.

SU CÓMPLICE ENFRENTÓ A LA COMISIÓN POLICIAL

Durante el operativo, Jesús Enrique Fuentes fue ubicado en la misma zona donde posteriormente se halló el cadáver.

Al notar la presencia policial, abrió fuego contra la comisión, generando un intercambio de disparos en el que resultó herido.

Lo que se detalló, es que fue trasladado a un centro de salud, donde falleció.

Paralelamente, los agentes detuvieron a Kervin, quien confesó el crimen y condujo a los funcionarios al lugar donde había sepultado el cuerpo de su compadre.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público. Mientras, la comunidad de San Mateo continúa conmocionada por un asesinato marcado por traición, celos y violencia extrema.