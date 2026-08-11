EN VIDEO: Conductor de transporte público atropelló a un policía en Chacao para no pagar una multa y terminó preso

Organismos de seguridad privaron de libertad a un conductor que arrolló a un policía de Chacao y se dio a la fuga para evitar una multa.

«Por infringir las normas de tránsito, no acatar la voz de alto, arrollar a un policía y evadir a la autoridad, quedó aprehendido y puesto a la orden de la justicia Leonardo Alejandro Gonell Vargas de 33 años, quien conducía un transporte público y se desplazaba por la avenida Francisco de Miranda a metros de la avenida Mohedano», informó la Policía de Chacao a través de sus redes sociales.

En el video se puede ver como el conductor impactó al funcionario de la brigada ciclista. Esto cuando el policía se disponía a abordarlo e imponerle su sanción administrativa por cargar y descargar pasajeros fuera de la parada establecida y en el medio de la vía.

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El chofer del colectivo, además de atropellar al policía y arrastrar la bicicleta, se dio a la fuga. No obstante, funcionarios policiales lograron alcanzarlo a pocos metros.

El hombre quedó privado de libertad por dicho organismo policial, y el vehículo Encava quedó a la orden del Ministerio Público mientras avanza la investigación.

Por su parte, el alcalde Gustavo Duque hizo un llamado al sector del transporte público a cumplir con la ley de tránsito. Así como las ordenanzas municipales.