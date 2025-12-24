Sucesos

EN VIDEO: Así le dieron el último adiós a los adolescentes que aparecieron muertos después de salir a trotar en Bolívar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
adolescentes

Este martes, 23 de diciembre, se realizó el sepelio de Alexander Alvarado Reyes de 15 años y Ashleiker Ríos de 17, los adolescentes cuyos cuerpos fueron hallados en la zona de seguridad del embalse Macagua, estado Bolívar, tras permanecer varios días desaparecidos.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver como entre lágrimas y oraciones, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a los jóvenes, en un entierro marcado por la consternación y el impacto que dejó este caso en la comunidad.

Leer Más

El caso de Irianny, la venezolana que fue por su «sueño americano» y no lo logró, la mataron en México
GUAYANA: Se fue a jugar con los amigos y no regresó, al terminar les cobró la deuda y para no pagarle lo mataron
Esta fue la causa de muerte de Hulk Hogan, sufría una grave enfermedad

Los dos adolescentes eran deportistas. Incluso, el día de la desaparición, ambos primos salieron a trotar y tenían previsto practicar boxeo en horas de la noche.

LEA TAMBIÉN: CONDENARON A 20 AÑOS DE CÁRCEL A UN ABERRADO SEXUAL EN ARAGUA, ABUSÓ DE DOS NIÑAS

El acta de defunción señala que murieron por asfixia mecánica por inmersión. No obstante, las personas han pedido que continúen las investigaciones, ya que se desconoce cómo ambos primos terminaron dentro del embalse.

Además, sus familiares aclararon que Ashleiker Ríos no sabía nadar, que sentía temor por los ríos profundos y que era poco probable que se lanzara al agua para bañarse.

Asimismo, las sospechas han crecido luego de que se divulgara una foto de ambos cadáveres flotando sobre el agua, en la que se aprecia que aún tenían los zapatos puestos.

Hasta el momento los organismos de seguridad no han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Santa sorprende al sumergirse en las aguas cristalinas de los cayos de Florida, así dejó el trineo por el buceo
EEUU
futbolista
Luto en el deporte: Murió futbolista alemán tras caer de una altura de 70 metros mientras estaba de vacaciones
Deportes
VIDEO: el impactante caso de tres niños que robaron un carro en EEUU siguiendo un tutorial de YouTube
EEUU