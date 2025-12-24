EN VIDEO: Así le dieron el último adiós a los adolescentes que aparecieron muertos después de salir a trotar en Bolívar

Este martes, 23 de diciembre, se realizó el sepelio de Alexander Alvarado Reyes de 15 años y Ashleiker Ríos de 17, los adolescentes cuyos cuerpos fueron hallados en la zona de seguridad del embalse Macagua, estado Bolívar, tras permanecer varios días desaparecidos.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver como entre lágrimas y oraciones, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a los jóvenes, en un entierro marcado por la consternación y el impacto que dejó este caso en la comunidad.

Los dos adolescentes eran deportistas. Incluso, el día de la desaparición, ambos primos salieron a trotar y tenían previsto practicar boxeo en horas de la noche.

El acta de defunción señala que murieron por asfixia mecánica por inmersión. No obstante, las personas han pedido que continúen las investigaciones, ya que se desconoce cómo ambos primos terminaron dentro del embalse.

Además, sus familiares aclararon que Ashleiker Ríos no sabía nadar, que sentía temor por los ríos profundos y que era poco probable que se lanzara al agua para bañarse.

Asimismo, las sospechas han crecido luego de que se divulgara una foto de ambos cadáveres flotando sobre el agua, en la que se aprecia que aún tenían los zapatos puestos.

Hasta el momento los organismos de seguridad no han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido.