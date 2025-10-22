Sucesos

EN VIDEO: Aeronave se estrelló al despegar del aeropuerto en Táchira, habría dos muertos

Una aeronave se estrelló este miércoles en el Aeropuerto de Paramillo, estado Táchira, durante la maniobra de despegue, dejando un saldo extraoficial de dos personas fallecidas. 

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que la aeronave del modelo Piper PA-31T Cheyenne despegó del aeropuerto.

Sin embargo, al comenzar a elevarse, por algún motivo aún por descubrir, dio un giro brusco a la izquierda, lo que hizo que perdiera sustentación casi de inmediato y se estrellara violentamente contra la pista.

El accidente provocó un gran incendio por los tanques de combustible del avión, por lo que los presentes no pudieron hacer nada para salvar la vida de las dos personas abordo.

En el clip divulgado en redes sociales se puede escuchar a unas personas que aparentemente conocían al piloto. «Salió antes de tiempo», dice un hombre, a lo que una mujer le responde: «Nos quiere impresionar», acto seguido ocurrió la tragedia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que iban en la aeronave ligera, así como la información sobre en qué consistía el vuelo que estaban haciendo.

Al lugar llegaron funcionarios policiales, Protección Civil y Bomberos, quienes controlaron el incendio y comenzaron la investigación sobre lo ocurrido.

Últimas Noticias

