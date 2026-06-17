EN VIDEO: La trifulca que se desató en plena calle de La Guaira durante celebración en honor a San Juan, hubo seis detenidos

Funcionarios de la Policía de La Guaira detuvieron a seis personas tras la trifulca que se registró en plena calle durante una celebración en honor a San Juan.

Los hechos ocurrieron en el urbanismo Hugo Chávez de Playa Grande, Urimare.

El secretario de seguridad de La Guaira, Andrés Goncalves, señaló que una vez implementado el dispositivo de seguridad y tras sostener entrevistas con testigos en la zona se conoció sobre la participación de seis ciudadanos en la referida trifulca, quienes resultaron aprehendidos y puestos a la orden de la justicia.

Estos quedaron identificados como Deninson Manuel Olivo Bello, de 19 años; Manuel de Jesús Betancourt Quintana, de 20 años. Jesús Antonio Blanco Romero, de 23 años; Olitzer Kliuver Cadig Estrada, de 24 años. Sergio Luis Oliver Villarroel Rodríguez, de 22 años y Wilmer Josué Bolívar Cartaya, de 18 años.

El grupo fue trasladado a la sede del Servicio de Investigación Penal (SIP), base Este, y fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público.

En el video en cuestión se puede ver a un grupo de personas peleando en plena calle por un motivo que se desconoce.

La situación generó preocupación entre las familias que se encontraban disfrutando en la zona. Muchos prefirieron retirarse por temor a que la situación se agravara.