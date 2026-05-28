En una Merú: Pareja fue sorprendida teniendo relaciones en plena avenida de Guárico

Las autoridades policiales sorprendieron a una pareja teniendo relaciones sexuales en una camioneta en la localidad de Valle de la Pascua, en el estado Guárico. Ambos jóvenes resultaron detenidos.

El caso se remonta hasta la madrugada del martes, 26 de mayo, en la avenida Rómulo Gallegos, en el sector La Redoma, en la capital del municipio Leonardo Infante. De acuerdo a medios regionales, la pareja estaba en el interior de una camioneta Toyota, modelo Merú.

Comisiones de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DCDO) estaban haciendo labores de patrullaje en la zona cuando vieron a una camioneta estacionada de una forma sospechosa. En tal sentido, pusieron en marcha una inspección.

Al pedirle a la pareja que bajaran del vehículo, confirmaron que estaban teniendo relaciones sexuales en la camioneta, que estaba estacionada en plena vía pública. Se trataba de un hombre de 32 años y una joven de 19 años, cuyas identidades no se hicieron públicas.

CAPTURA DE LA PAREJA

Una vez verificaron la comisión del delito menor contra las buenas costumbres, la pareja fue detenida y trasladada al comando policial de la zona. Las autoridades indicaron que las capturas se ejcutaron en flagrancia.

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La pareja quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes. En caso de ser condenados por ultraje al pudor público, podrían enfrentar una pena en prisión de entre tres a 15 meses.