EN SUCRE: Se lanzó de una altura de 10 metros en el río Manzanares y todo estuvo a punto de terminar en tragedia

Un joven de 14 años estuvo a punto de perder la vida este sábado en el estado Sucre, luego de que se lanzó al río Manzanares desde una altura de alrededor de 10 metros y terminó impactando con el fondo de la corriente hídrica.

El hecho ocurrió, en el sector El Aliviadero de Puerto la Madera, en la parroquia Santa Inés de Cumaná, cuando el adolescente, identificado como Santiago Segura, pasaba el día junto a amigos y familiares en el concurrido lugar.

Tras lanzarse de la mencionada altura e impactar contra el fondo del río, Segura sufrió fuertes contusiones que lo dejaron a merced de la corriente.

Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los bañistas que se encontraban río abajo, el joven pudo ser rescatado con vida y posteriormente fue trasladado de emergencia al ambulatorio de Cantarrana, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas en el incidente.

Es importante destacar que este lugar del río lo u como balneario por vecinos de todos los sectores de Cumaná, por lo que se necesita constante vigilancia en la zona para preservar la seguridad de los bañistas.

PIDEN DECRETAR EMERGENCIA SANITARIA EN CUMANÁ

Representantes del sector salud del estado Sucre solicitaron formalmente a las autoridades regionales, específicamente a la gobernadora Jhoanna Carrillo, que declare emergencia sanitaria en Cumaná, debido a la grave crisis generada por la larga interrupción del suministro de agua potable en la capital de la entidad.

Voceros del Colegio de Bioanalistas y del gremio médico advirtieron este jueves que la falta de servicio por tuberías ya supera los siete días. Asimismo, alertaron que el corte afecta directamente el bienestar de los habitantes.

Pedro Carvajal, coordinador del colegio, informó que los centros asistenciales registran pacientes, sobre todo niños y adultos mayores, con síntomas de diarreas, vómitos y alteraciones en la flora bacteriana. Según el especialista, estos cuadros clínicos están «presuntamente asociadas al consumo de agua contaminada».

El experto alertó que los ciudadanos de Cumaná utilizan el río Manzanares para el aseo personal y otras labores domésticas, ignorando los peligros que esto conlleva. Carvajal explicó que diversas viviendas improvisadas a lo largo de las riberas descargan aguas residuales directamente en el afluente. Esta situación eleva considerablemente los niveles de contaminación.