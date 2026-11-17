Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 32 años, identificado como Yoine Javier Lara Díaz, por el presunto hurto de artículos valuados en miles de dólares en el municipio Sucre, estado Miranda.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Lara. El sospechoso, aparentemente, se ganaba la vida como albañil.

De acuerdo a las investigaciones, el sospechoso fue contratado para hacer unos trabajos de albañilería en una vivienda de la parroquia Petare. El sujeto se habría aprovechado de la confianza del cliente y hurtó varios objetos de valor.

«Sustrajo prendas y artículos de valor, sumando aproximadamente 6.870 dólares en artículos hurtados, con la finalidad de comercializarlos posteriormente», indica el reporte publicado por el Cicpc.

CAPTURA DE LARA

La víctima presentó una denuncia ante las autoridades. La División de Investigaciones de Hurto del Cicpc puso en marcha las averiguaciones y «tras un extenso trabajo de campo» identificaron a Lara como el principal sospechoso.

El procedimiento de captura fue llevado a cabo en el barrio La Dolorita, en Petare. Aunque las autoridades confirmaron la detención, no precisaron si alguna parte del botín fue recuperado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUJER AGREDIÓ A UN ADOLESCENTE EN MARACAIBO POR UN INSÓLITO ERROR QUE COMETIÓ AL IR A SU CASA

Lara fue trasladado a los calabozos de la ciudad. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y procedimientos correspondientes.