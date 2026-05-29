En Monagas: Cegado por los celos arremetió contra su expareja y le causó una severa amputación, sus vecinos enfurecieron

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto, identificado como Néstor Hernández, que habría amputado la mano de su expareja en la localidad rural de San Antonio de Capayacuar, estado Monagas.

Los hechos se dieron en la tarde del pasado martes, 26 de mayo, en el sector Rómulo Gallegos. De acuerdo a medios regionales, Hernández atacó con un machete a su expareja, una joven de 29 años llamada Luisa Mendoza.

La víctima sufrió heridas de extrema gravedad, incluyendo la amputación de su mano derecha. Las investigaciones preliminares indican que Hernández cometió la brutal agresión motivado por celos.

Luisa Mendoza recibió primeros auxilios en la escena del crimen y luego fue trasladada de emergencia hasta Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín. No hay mayores detalles sobre su estado de salud actual.

CAPTURA DE HERNÁNDEZ

La agresión no pasó desapercibida en la zona y Hernández fue retenido por los vecinos del sector. Luego varias personas golpearon en repetidas ocasiones al hombre, quien presentó traumatismo craneoencefálico.

Organismos de seguridad y emergencias se desplazaron a la escena del crimen. Una vez detuvieron a Hernández, lo trasladaron de urgencia al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, en donde también fue internada la víctima.

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Hernández permanece en manos de las autoridades y el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes. No hay detalles sobre los cargos en su contra o su estado de salud.