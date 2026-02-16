EN MIRANDA: Fue sorprendido por un enjambre de abejas, corrió a un barranco y tuvo un trágico final

Un hombre murió en el municipio Sucre del estado Miranda luego de ser alcanzado por un enjambre de abejas durante la mañana del 13 de febrero en la calle la Línea de Turumo.

«La víctima identificada como Jorbi Anthony Aray Palacios de 34 años de edad se encontraba junto a un amigo en la zona buscando artículos en la basura para vender», informó el reportero Román Camacho a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Cuando las abejas sorprendieron a los dos hombres, uno de ellos logró escapar. Sin embargo, Jorbi corrió hacia un barranco donde finalmente lo alcanzaron las abejas. Lo picaron en múltiples ocasiones y sufrió un shock anafiláctico, muriendo en el sitio.

Al día siguiente grupos de rescate realizaron la recuperación del cuerpo en la zona boscosa. De igual forma, trascendió que funcionarios del Cicpc iniciaron las investigaciones para esclarecer los pormenores de lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Bello Monte. De manera preliminar se pudo conocer que el hombre presentaba picaduras de abeja por todo el cuerpo.

Al sitio también acudieron funcionarios de diferentes organismos policiales para apoyar con el caso.