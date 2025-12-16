En Miranda: Desalmado envenenó unas 40 palomas en un centro comercial, así lo descubrieron

Las autoridades policiales capturaron a un hombre de 75 años, cuya identidad no fue difundida, por envenenar al menos a 40 palomas en un centro comercial de San Diego de los Altos, en el estado Miranda.

Los hechos se dieron el sábado, 13 de diciembre, en el centro comercial La OCI, en la parroquia Cecilio Acosta. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el hombre llega en su vehículo al estacionamiento.

De acuerdo al medio regional El Tequeño, el hombre descendió de su camioneta y arrojó lo que parecía ser alimento para aves. Apenas unos minutos después, decenas de palomas comenzaron a agonizar y, en tal sentido, fallecieron.

«Echó maíz con veneno a las palomas, animales que están acostumbrados a recibir comida todos los días. Ellas llegaron sin saber que la malicia del corazón de esa persona iba a hacer que murieran», dijo uno de los denunciantes.

CAPTURA DEL HOMBRE

El caso salió a la luz cuando los vecinos de la zona se percataron del incidente. Mientras tanto, las grabaciones de las cámaras de seguridad se filtraron en redes sociales y generó indignación entre los internautas.

Una vez el caso ganó notoriedad, el hombre se entregó voluntariamente ante la Estación Policial Parroquial Cecilio Acosta. Aunque aceptó su responsabilidad, aseguró que su intención era «repeler» las aves, no matarlas.

La Fiscal Nonagésimo con competencia nacional en Materia Ambiental quedó encargada del caso. Por su parte, las autoridades recordaron que el uso de sustancias tóxicas contra los animales está penado por la Ley del Ambiente.