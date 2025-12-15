En Guárico: Niño se disparó mientras ‘jugaba’ con un arma de fuego, su hermanito intentó detenerlo

Los habitantes de la localidad de Calabozo, municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, están conmocionados por el caso de un niño de seis años que recibió un disparo mientras manipulaba un arma de fuego.

Los hechos se dieron en la mañana del pasado viernes, 12 de diciembre, en el sector Las Lomitas. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el niño estaba manipulando un arma que, presuntamente, pertenecía a su padre.

Su hermano mayor, otro niño de 10 años, se percató de lo que estaba ocurriendo e intentó quitarle el arma de fuego. Sin embargo, en medio del forcejeo, la pistola se accionó y el pequeño resultó gravemente herido.

NIÑO HOSPITALIZADO

El niño recibió atención de primeros auxilios en la escena. Luego fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Dr. Francisco Urdaneta Delgado de Calabozo, en donde recibió atención médica.

Reportes extraoficiales indican que el niño recibió un impacto de bala en el área torácica, resultando gravemente herido. Aunque su estado sigue siendo delicado, los médicos lograron estabilizarlo.

Producto de la gravedad de la herida, el niño fue remitido a la Unidad de Pediatría del Hospital de San Juan de los Morros, la capital del estado Guárico. Las últimas informaciones indican que el pequeño sigue internado.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la investigación del siniestro y se desconoce cómo el niño logró tener el arma en sus manos.