Sucesos

En Guárico: Niño se disparó mientras ‘jugaba’ con un arma de fuego, su hermanito intentó detenerlo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Los habitantes de la localidad de Calabozo, municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, están conmocionados por el caso de un niño de seis años que recibió un disparo mientras manipulaba un arma de fuego.

Contents

Los hechos se dieron en la mañana del pasado viernes, 12 de diciembre, en el sector Las Lomitas. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el niño estaba manipulando un arma que, presuntamente, pertenecía a su padre.

Leer Más

Cinco muertos dejó terrible accidente de tránsito en Falcón: entre las víctimas hay una niña
Mató a su bebé arrojándolo contra el copete de la cama tras discutir con su pareja, luego intentaron ocultarlo todo
Reportan retraso vehicular por enfrentamiento en uno de los túneles de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, habría un abatido

Su hermano mayor, otro niño de 10 años, se percató de lo que estaba ocurriendo e intentó quitarle el arma de fuego. Sin embargo, en medio del forcejeo, la pistola se accionó y el pequeño resultó gravemente herido.

NIÑO HOSPITALIZADO

El niño recibió atención de primeros auxilios en la escena. Luego fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Dr. Francisco Urdaneta Delgado de Calabozo, en donde recibió atención médica.

Reportes extraoficiales indican que el niño recibió un impacto de bala en el área torácica, resultando gravemente herido. Aunque su estado sigue siendo delicado, los médicos lograron estabilizarlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN PORTUGUESA: DETENIDO TRAS COMETER FRAUDES POR 400.000 DÓLARES, ASÍ ESTAFABA A SUS VÍCTIMAS

Producto de la gravedad de la herida, el niño fue remitido a la Unidad de Pediatría del Hospital de San Juan de los Morros, la capital del estado Guárico. Las últimas informaciones indican que el pequeño sigue internado.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la investigación del siniestro y se desconoce cómo el niño logró tener el arma en sus manos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump lanza seria acusación contra gobernador demócrata, dice que “está controlado por el Tren de Aragua”
EEUU
VIDEO VIRAL: Willie González sorprende a todos como colector de un autobús en Petare
Caraota Show
Trump habló sobre las trágicas muertes del director Rob Reiner y su esposa, dice que fue por el «síndrome de trastorno de Trump»
EEUU